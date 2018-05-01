В Тюменской области стало больше волков, медведей и соболей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Прирост по большинству видов животных в Тюменской области выявили специалисты федерального государственного охотничьего надзора после мониторинга в 2018 году.

Об этом сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, с 2011 года в регионе наблюдается динамика численности лося и косули сибирской. Увеличиваются популяции бурого медведя, соболя, зайца и куницы. Василий Щепелин отметил, что медведей стало больше из-за их миграции из других регионов, в 2017 году их было 2 тыс. 226 особей, в 2018 - уже 2 тыс. 433. Растет и численность волков, в 2017 году их было 110, а в 2018-м - 151.

Менее радужная ситуация с кабанами и барсуками. Численность кабана серьезно сократилась из-за мероприятий по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней. Индекс численности барсука вырос незначительно из-за уязвимости вида - постоянно возрастает антропогенная трансформация мест его обитания и растет интерес к животному как к добыче со стороны охотников. Меньше стало рысей, енотовидных собак и лысух. Популяция последних сократилась значительно - с 60 тыс. 100 особей до 56 тыс. 731 особи. Василий Щепелин подчеркнул, что рассматривается вопрос о включении этой птицы в Красную книгу Тюменской области.

Дарья Казакова