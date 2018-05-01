Школьники Уватского района сдали тест на киберграмотность

фото УМВД России по Тюменской области фото УМВД России по Тюменской области

Учащиеся школ сел Ивановка, Алымка и Осинники сдали тест на кибеграмотность в рамках урока кибербезопасности, сообщает администрация Уватского района.

Беседы со школьниками проходят в рамках Всероссийской акции "Безопасный Интернет - детям". На встречу со школьниками приходят сотрудники полиции. Основные темы для обсуждения: соблюдение морально-этических норм поведения при общении в социальных сетях, чатах или форумах, оформление аккаунтов, правила защиты персональных данных в Интернете, и как уберечься от кибермошенников.

В завершении встреч учащиеся выполняют тест на киберграмотность. Отметим, уроки кибербезопасности пройдут во всех школах района.