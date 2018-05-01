Низкопольные автобусы пополнят парк общественного транспорта Ямала

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

18 низкопольных автобусов закупает Ямал. Из них по шесть поступят в Ноябрьск и Новый Уренгой, два - в Надымский район, по одному - в Муравленко, Лабытнанги, Салехард и Пуровский район, сообщает ИА "Север-пресс".

Это позволит удовлетворить потребности всех пассажиров общественного транспорта. В округе реализуется программа адаптации объектов транспорта под нужды инвалидов.

"Пандусы, подъемники, амбулифты, кнопки вызова персонала, специальные лифты, дублирование надписей шрифтом Брайля - все это прочно вошло в нашу жизнь. И на этом останавливаться нельзя, в округе еще есть над чем работать. Такой подход будет внедрен повсеместно", - подчеркнул первый заместитель губернатора ЯНАО Алексея Ситников.

На всех объектах транспорта работает персонал, готовый прийти на помощь инвалидам. Для этого необходимо заранее уведомить о своем прибытии или воспользоваться кнопкой вызова.