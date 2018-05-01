Рафаэль Гольдберг презентовал книгу "В лабиринтах военных архивов"

Рафаэль Гольдберг/фото администрации Тюмени Рафаэль Гольдберг/фото администрации Тюмени

Презентация книги Рафаэля Гольдберга "В лабиринтах военных архивов" прошла в Литературно-краеведческом центре Тюмени, сообщают организаторы.

Вышедшая в свет книга продолжает тему предыдущего издания – "Страну заслонили собой". В новой книге – истории из прошлого рядовых "Бессмертного полка", которые рассказали журналисту дети и правнуки солдат Великой Отечественной войны. По словам автора, книга содержит информацию о людях, судьбы которых освещены поверхностно.

"В этой книге я попытался отразить свой взгляд на тему Великой Отечественной войны, – заметил Рафаэль Гольдберг. – Это совершенно личный взгляд. У каждого из нас своя правда, которая складывается из собственных ощущений, из собственных мыслей и знаний".

Книгу "В лабиринтах военных архивов" автор посвятил неизвестным фотографам – тем, кто "щелкал затвором фотоаппарата, чтобы дошли до нас эти снимки" – лица молодых людей, порой совсем еще мальчишек в военной форме.

"Мне повезло стать одним из первых обладателей и читателей новой книги. Путь, который выбрал Рафаэль Соломонович, работая с судьбами погибших, прошедших через горнило войны, кропотлив и труден", - сказал советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин.