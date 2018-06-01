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В День русского языка опорный вуз проведет онлайн-тестирование

Общество, 08:34 01 июня 2018

фото ТИУ

Тестирование "Насколько хорошо вы знаете русский язык" пройдет на платформе открытого образования Тюменского индустриального университета 6 июня в рамках культурной акции "Дни русского языка", сообщает ТИУ.

Пройти онлайн-тестирование и проверить уровень владения русским языком могут иностранные студенты и слушатели тюменских вузов, зарегистрировавшись на сайте ИДДО 6 июня. Аналогичный тест другого уровня сложности смогут пройти и носители языка: учащиеся общеобразовательных школ, лицеев и все, кто хочет оценить свои знания родного языка.

По итогам теста участники акции получат электронные сертификаты. Школьники, набравшие от 90 до 100 баллов, в качестве носителей русского языка, при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в ТИУ могут рассчитывать на зачет в качестве индивидуального достижения.

"Культурная акция, посвященная Дню русского языка, призвана развивать любовь к русскому языку, как у его носителей, так и у иностранных граждан. Интерес к нашему языку постоянно растет. Именно это определяет степень взаимопонимания людей разных наций", — отметила и. о. директора ИДДО Лариса Скоморохова.

Также в рамках акции иностранные слушатели и обучающиеся ТИУ напишут диктант "Победа в Великой Отечественной войне".

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# диктант , русский язык , тестирование

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