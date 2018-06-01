Чемпионат по автомодельному спорту пройдет в Тюмени

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по автомодельному спорту начнется в детском технопарке "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а) 2 июня в 10 часов, сообщает Дворец "Пионер".

Начало соревнований в 11 часов. Будет дан старт квалификационным заездам всех классов радиоуправляемых моделей, заезды 1-й и 2-й попыток всех классов кордовых моделей.

3 июня в 9 часов начнутся финальные заезды всех классов радиоуправляемых моделей и заезды 3-й попытки всех классов кордовых моделей.

Итоги чемпионата и первенства Тюменской области по автомодельному спорту будут подведены и озвучены 3 июня в 16 часов.