Лагерь дневного пребывания откроется в Кванториуме

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Детский технопарк "Кванториум" открывает летние смены для тюменских школьников с 1 июня. Первая смена пройдет с 1 по 22 июня, вторая смена - с 25 июня по 15 июля, сообщает Дворец "Пионер".

Старших школьников, увлеченных техникой, ждут ежедневные занятия в "Школе исследователей и изобретателей". Каждый день по два часа ребята будут заниматься разработкой индивидуального или командного инженерно-технического проекта.

Ребята, попавшие на образовательную траекторию в квантум "Промышленный дизайн", получат навыки 3D-моделирования, печати на 3D-принтере и навыки создания прототипов современной техники. Школьники, занимающиеся в "Аэроквантуме", узнают, что такое аэродинамика, приобретут навыки по сбору квадрокоптера, научатся пилотированию беспилотных аппаратов на авиасимуляторе и смогут попробовать силы в управлении настоящим беспилотником.

Образовательный модуль "Робоквантума" будет представлен проектированием, конструированием и программированием роботов.

Кроме того, для ребят будут организованы выездные экскурсионные программы, деловые, интеллектуальные и творческие игры. Также они получат навыки проектной деятельности, научатся работе в команде и проявлять свои лидерские качества.

В работе смен могут принять участие дети в возрасте от 10 до 18 лет, они будут находиться в лагере с 9 до 18 часов.

Подробности по телефонам +7-919-944-64-59, +7 905 857-15-14, 290-331.