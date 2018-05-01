Досрочный завоз топлива начался на Ямале

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Досрочный завоз топлива в отдаленные поселения Ямала начался, сообщает ИА "Север-пресс".

Первый танкер прибудет в с. Азовы Шурышкарского района, далее доставит топливо в Лопхари и Питляр. АО "Ямалкоммунэнерго" приступило к досрочному завозу горюче-смазочных материалов в отдаленные поселения Ямала. Для нужд котельных и электростанций, находящихся в обслуживании компании, запланировано к завозу 68 тыс. тонн дизельного топлива, 18,5 тыс. тонн каменного угля и 2,5 тыс. тонн стабильного газоконденсата.

Объемы поставок рассчитываются так, чтобы запасов топлива хватило до следующей навигации, а график завоза формируется исходя из конкретных условий поставки в населенный пункт. Отметим, что после окончания отопительного сезона продолжают работать дизельные электростанции, обслуживаемые компанией.

"С началом речной навигации "Ямалкоммунэнерго" приступило к досрочному завозу топливно-энергетических ресурсов в труднодоступные национальные села округа. За короткий период навигации необходимо обеспечить поставку дизтоплива, угля, масел, - сказал руководитель департамента материально-технического обеспечения АО "Ямалкоммунэнерго" Андрей Солдатов. - Опыт последних лет показал, что все требуемые виды топлива для обеспечения объектов тепло- и электрогенерации приобретаются в полном объеме, завоз осуществляется в установленные договором поставки сроки".