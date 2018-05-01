Депутаты гордумы приняли отставку Александра Моора

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Депутаты Тюменской городской думы приняли заявление об отставке сити-менеджера Александра Моора.

Решение принято единогласно.

Обращаясь к Александру Моору, народные избранники поблагодарили его за плодотворную работу и пожелали удачи на новом посту.

29 мая президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора.

"Все тюменцы сегодня рады этому назначению, потому что уверены, что вы продолжите все то, что было начато при Владимире Якушеве", - отметила депутат Альбина Селезнева.

Николай Ступников