Банк России: ставка по ипотеке снизилась

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Ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась до 9,57% и в очередной раз обновила исторический минимум, сообщает Банк России.

В марте ставка по ипотеке составляла 9,64%. В условиях снижения процентной ставки кредитные организации продолжали наращивать объемы рублевых ИЖК, которые в последние три месяца устойчиво составляли четверть объема кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам.

За апрель банки предоставили заемщикам более 125 тыс. кредитов на сумму около 250 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2017 года на 53,5 и 66,7% соответственно.

Совокупная задолженность по ИЖК на 1 мая составила более 5,5 трлн рублей, увеличившись за год на 20,2%. Показатель качества обслуживания ИЖК в последние пять месяцев сохраняется на стабильном уровне: доля просроченной задолженности по ИЖК составляет 1,3%.