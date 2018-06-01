Более пяти тысяч выпускников Тюменской области сдают профильную математику

фото Рособрнадзор фото Рособрнадзор

5 тыс. 150 выпускников Тюменской области напишут ЕГЭ по профильной математике 1 июня, сообщает региональный департамент образования и науки.

Из 8 тыс. 200 одиннадцатиклассников количество выпускников, которые выбрали экзамен по профильной математике, примерно такое же, как и в 2017 году, отметили в ведомстве.

Напомним, ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

В Тюменской области на период сдачи ЕГЭ будут задействованы 28 пунктов проведения экзаменов, 117 аудиторий.

Результаты экзаменов выпускники узнают не позднее 15 июня. Напомним, основной период ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля.