В Тюмени пройдет фестиваль красок

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Всероссийский фестиваль красок в Тюмени пройдет на малой арене стадиона "Геолог" 2 и 3 июня в 14 часов, сообщают организаторы.

Участников фестиваля ждет 10 часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски. На фестивале будут работать зона развлечений и фудкорт с едой и напитками на любой вкус.

Публику будут развлекать популярные диджеи и кавер-группы города.

По словам организаторов, фестиваль красок - это яркое событие в жизни города, во время которого можно почувствовать себя настоящим ребенком и раскрасить каждого вокруг себя в самые разные цвета.