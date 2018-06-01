  • 1 июня 20181.06.2018пятница
  • USD62,0188
    EUR72,5806
  • В Тюмени 12..14 С 7 м/с ветер юго-западный

В Тюмени пройдет фестиваль красок

Общество, 09:21 01 июня 2018

фото Всероссийский фестиваль красок ВКонтакте

Всероссийский фестиваль красок в Тюмени пройдет на малой арене стадиона "Геолог" 2 и 3 июня в 14 часов, сообщают организаторы.

Участников фестиваля ждет 10 часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски. На фестивале будут работать зона развлечений и фудкорт с едой и напитками на любой вкус.

Публику будут развлекать популярные диджеи и кавер-группы города.

По словам организаторов, фестиваль красок - это яркое событие в жизни города, во время которого можно почувствовать себя настоящим ребенком и раскрасить каждого вокруг себя в самые разные цвета.

﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# краски , Тюмень , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 01.06.2018Снежная буря накрыла Салехард
09:54 01.06.2018На реке Пур демонтировали наплавной мост
09:43 01.06.2018Виртуальный тренажер научит тюменских детей безопасному поведению на дороге
09:21 01.06.2018В Тюмени пройдет фестиваль красок