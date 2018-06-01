На реке Пур демонтировали наплавной мост

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Демонтаж наплавного моста на переправе через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево провели специалисты компании "Ямбургтранссервис" 31 мая, сообщает правительство ЯНАО.

Разборка наплавного моста необходима для пропуска ледохода на реке Пур. "Демонтаж моста закончен, все понтоны, которые были на реке, мы разобрали и складировали на берегу. Ждем ледоход, после чего начнем сборку звеньев. Планируем открыть движение для авто в кратчайшие сроки после прохождения льда", – рассказали специалисты компании.

Единственным способом переправиться через реку является судно на воздушной подушке. На линии работает четыре судна в штатном режиме. На переправе через реку Обь пассажиров перевозят вертолетами.

По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС, голова ледохода по реке Обь прошла район слияния Большой и Малой Оби. До Салехарда остается около 50 километров.

В районе ледовой переправы Салехард – Лабытнанги новых подвижек льда не зафиксировано. Отмечены разводья и навалы льда на берегах. На реках Надым и Пур зафиксированы закраины, снежица и вода на льду. На реке Таз в районе села Толька подвижка льда.