В Тюменской области выявят лучшее ветеранское подворье

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В Тюменской области стартует смотр-конкурс "Ветеранское подворье", проект, поддержанный Фондом президентских грантов.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщили представители Тюменского областного совета ветеранов.

Получение президентского гранта на реализацию этого проекта, по словам заместителя председателя Тюменского областного совета ветеранов Юрия Ревнивых, стало главным событием юбилейного 2017 года.

"В 2017 году нашей общественной организации исполнилось 30 лет, - отметил он. - Мы впервые подали заявку на получение президентского гранта и выиграли его. 30 декабря 2017 года заключили договор с фондом президентских грантов на реализацию проекта "Ветеранское подворье".

Правда, проектом этот смотр-конкурс, начало которому было положено 16 лет назад, стал вместе с получением президентского гранта. "Первые шаги этого конкурса были очень робкими, - вспоминает Юрий Ревнивых. - Участие принимало небольшое количество ветеранских подворий. Но со временем этот смотр-конкурс ширился, участвующих становится все больше".

В 2018 году, по данным руководителя проекта "Ветеранское подворье" Снежанны Гузенко, примут представители 22 районных и четыре городских ветеранских организаций, в том числе Союза ветеранов Ямала, Союза ветеранов Югры, Союза землячеств Тюменской области. Ветераны смогут получить актуальную информацию о способах сохранения собственного здоровья, различных сельскохозяйственных технологиях, а также информацию по вопросам содержания домашних сельскохозяйственных животных.

"Конкурс будет проходить в два этапа, - пояснила Снежанна Гузенко. - На первом этапе будет проходить отбор участников. На втором проект реализуется по пяти зонам: Тобольская, Бердюжсская, Ялутровская, Сорокинская, Тюменская".

Проект "Ветеранское подворье", по задумке организаторов, будет содействовать повышению активной жизнедеятельности пенсионеров, а в Тюменской области их более 387 тыс., путем вовлечения в деятельность ветеранских организаций, пропаганды здорового образа жизни и самообеспечения, как наилучшей формы хозяйствования.

В октябре в Тюмени пройдет итоговый фестиваль конкурса. Определят обладателя гран-при конкурса, дипломантов трех степеней. Кроме этого, будут подведены итоги в номинациях: лучшее личное хозяйство по содержанию двоа и прилегающей территории, лучшее личное хозяйство по содержанию свиней, овец и кур, лошадей, птиц, коров, пчелосемей, лучшее личное хозяйство по выращиванию фруктов и овощей, лучший агроном-новатор и лучший заготовитель сельскохозяйственной продукции.

Заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина отметила, что областной совет ветеранов является одной из ведущих общественных организаций с многолетним опытом работы. "Эта организация является координатором всех ветеранских организаций области, - рассказала она, - 31 год совет является надежным партнером органов власти по таким направлениям работы как патриотическое воспитание, укрепление семейных ценностей, привлечение наших пожилых граждан к активной работе. В 2016 году наш областной совет ветеранов стал инициатором уникального проекта "Диалог поколений", который на протяжении двух лет получает положительные отзывы. Данный проект направлен на повышение родительской компетенции и ответственности, на укрепление семейных ценностей. В проект вовлечено более 6 тысяч семей, имеющих трудности в воспитании детей, более 9 тысяч мероприятий проведено активистами ветеранских движений".

Ирина Ожогина выразила уверенность, что проект "Ветеранское подворье" будет иметь не меньший успех.

Борис Олейник