На выставке в Городской думе можно увидеть атомный авианосец

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "По морям и океанам" открывается в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) 1 июня, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В экспозиции представлены модели боевых кораблей разных эпох — от древнегреческой триеры до современных подводных лодок. Воображение посетителей поразит впечатляющий по размерам экспонат — около метра — модель американского атомного авианосца "Enterprise".

Авторами моделей являются члены клуба "Тюменского общества моделистов", предоставившие творения для выставки.

Посетители выставки получат информацию об истории реально существовавших прототипов моделей военных кораблей и их боевых и технических характеристиках.

Выставка будет работать до 2 сентября.