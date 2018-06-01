  • 1 июня 20181.06.2018пятница
  • USD62,0188
    EUR72,5806
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер западный

На выставке в Городской думе можно увидеть атомный авианосец

Общество, 10:38 01 июня 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "По морям и океанам" открывается в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) 1 июня, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В экспозиции представлены модели боевых кораблей разных эпох — от древнегреческой триеры до современных подводных лодок. Воображение посетителей поразит впечатляющий по размерам экспонат — около метра — модель американского атомного авианосца "Enterprise".

Авторами моделей являются члены клуба "Тюменского общества моделистов", предоставившие творения для выставки.

Посетители выставки получат информацию об истории реально существовавших прототипов моделей военных кораблей и их боевых и технических характеристиках.

Выставка будет работать до 2 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авианосцы , выставка , корабли , музей , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:05 01.06.2018Тюменцы очистили от мусора территорию Цыганского озера
11:54 01.06.2018Ишимский новичок-водитель не пристегнулся и врезался в маршрутку
11:43 01.06.2018Селфи при любой погоде, или Чем запомнится тюменское лето
11:21 01.06.2018Среди участников проекта "Я верю в будущее" разыграют путешествие