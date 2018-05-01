Ветераны Тюменской области стали обладателями пяти президентских грантов

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Тюменские ветеранские организации - это уникальное явление в России. Такое заявление сделали участники пресс-конференции о деятельности Тюменского областного совета ветеранов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

В 2017 году Тюменский областной совет ветеранов и четыре районных организации - Ялуторовоская, Омутинская, Ярковская и Голышмановская стали обладателями президентских грантов.

"Таких результатов больше нет ни у одного ветеранского сообщества в России, -утверждает руководитель проекта "Ветеранское подворье" Снежанна Гузенко. - Уникальные у нас ветеранские организации – сами придумывают проекты, сами их пишут и сами реализуют. У нас очень сильное продвинутое грамотное ветеранское сообщество".

Участники пресс-конференции уверены, что 2018 год станет для Тюменской областной общественной организации ветеранов годом обучения и участия в проектной деятельности, налаживания конструктивного диалога с социально-ориентированным бизнесом, годом исполнения президентского гранта и осуществления новых еще более амбициозных целей.

Борис Олейник