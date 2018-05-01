Николай Брыкин открыл мемориал участникам войны в Покровском

депутат Государственной Думы Николай Брыкин. Фото партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы Николай Брыкин. Фото партии «Единая Россия»

Открытие памятника участникам Великой Отечественной войны состоялось в селе Покровском Ярковского района. В торжественном мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Николай Брыкин, который в рамках региональной недели работает в Тюменской области.

"Более 500 человек ушли на фронт из Покровского, около половины из них домой не вернулись. Мы обязаны хранить память о погибших, чтить тех, кто воевал и тех, кто трудился в тылу, - отметил Николай Брыкин на церемонии открытия. – Здесь не было войны, но каждая семья внесла свой вклад в победу".

Депутат уверен, что в селе должно быть место, куда можно было бы принести цветы и вспомнить своих земляков-героев.

Глава Ярковского района Евгений Щукин поблагодарил Николая Брыкина за участие в установке нового мемориального комплекса, возведение велось при его поддержке.

"Мы очень серьезно относимся к сохранению памяти о фронтовиках и тружениках тыла, а потому установка памятных знаков, реставрация имеющихся монументов – это наша постоянная работа. Сегодня мы открываем обновленный мемориальный комплекс . Теперь на плитах высечены фамилии всех участников войны, ушедших на фронт из Покровского. Кроме того, мы установили мемориальную доску как дань уважения тем, кто ковал победу в тылу", - рассказала Евгений Щукин.

По словам председатель Совета ветеранов Ярковского района Альбины Кушниковой, с инициативой замены монумента выступили жители села, к ним прислушались районные власти. В Покровском не осталось в живых ни одного фронтовика, но их дети, внуки и правнуки считают, что фамилии героев должны быть увековечены.

Альбина Кушникова выразила слова признательности за помощь Николаю Брыкину и вручила ему благодарственное письмо за вклад в патриотическое воспитание молодежи и поддержку людей старшего поколения.

Сегодня у обновленного мемориала большое количество цветов, которые возложили школьники, их родители, а также люди старшего поколения. Глава администрации Покровского Елена Иванова уверена: цветы к памятнику будут приносить и впредь, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".