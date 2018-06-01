Тюменские депутаты призвали водителей к правильному вождению

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Количество дорожных происшествий в Тюменской области, возникших в результате не трезвого вождения, снизилось на 30% с января по апрель 2018 года.

Позитивную статистику озвучили участники седьмого областного форума "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни", который прошел в Тюменской областной думе 31 мая. В нем приняли участие представители исполнительной власти, сотрудники ГИБДД, общественники, депутаты областного парламента.

Над повышением безопасности движения на дорогах региона надо работать комплексно и сообща, констатировали участники форума. О важности темы сказал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он остановился на ряде ключевых моментов и достижений по улучшению безопасности на дорогах. В качестве примера вице-губернатор привел инициативу тюменцев по установке на автобусах проблесковых маячков для перевозки детей. Предложение было поддержано на федеральном уровне и внедрено в общероссийскую практику.

"Обеспечение безопасности дорожного движения в России является вопросом государственной важности и находится на постоянном контроле всех уровней управления", - подчеркнул председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, открывая форум.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Президент Российской Федерации Владимир Путин на последнем послании Федеральному Собранию подчеркнул, что наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результаты дорожных происшествий. На федеральном уровне разработан пакет нормативных документов, направленных на решение этой задачи. Прежде всего, это утвержденная правительством Стратегия безопасности дорожного движения в России на 2018-2024 годы", - сказал Сергей Корепанов.

В качестве целевого ориентира на 2024 год Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы устанавливается показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тыс. населения.

Участники форума оценили реализацию в регионе государственных программ "Повышение безопасности дорожного движения" и "Развитие транспортной инфраструктуры". Они сделали вывод, что успешная реализация этих программ способствовала сокращению смертельных исходов в ДТП на дорогах региона. Так, за первые три месяца 2018 года на 30% по сравнению с аналогичным показателем за тот же период 2017 года сократилось число погибших участников дорожного движения.

На реализацию указанных государственных программ в 2017 году было направлено более 15 млрд рублей. В регионе строятся новые автодороги и мосты, улучшается качество производимых работ. В результате взвешенной и целенаправленной политики в сфере дорожного хозяйства Тюменская область регулярно входит в число лидеров по качеству дорог, а город Тюмень второй год подряд занимает первое место в независимых рейтингах по состоянию дорожной инфраструктуры.

Положительной динамики удалось достичь благодаря усилиям всех ветвей власти, общественности, сотрудников ГИБДД. Проводились регулярные акции, проверки, профилактические мероприятия. Подспорьем в наведении порядка стали камеры видеонаблюдения, которые установлены на всех крупных перекрестках и дорогах. С января по март 2018 года автоматическими системами зафиксировано более 173 тыс. нарушений ПДД.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Нам всем удалось снизить количество ДТП, спасти жизни и здоровье земляков, транзитных водителей и пассажиров. В 2018 году обстановка стабилизировалась. Это позитивная тенденция. Но при этом, работы еще много", - отметил начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев.

Специальные занятия, конкурсы, встречи с инспекторами, раздача значков, жилетов, листовок и другие формы работы активно применяются в Тюменской области. Это направление нужно усилить, считает руководитель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов. "Форум проходит накануне Дня защиты детей, и мы привлекаем внимание всех к этой проблеме. Не должно быть смертей на дорогах, особенно детских. Надо больше внимания уделять воспитанию подрастающего поколения. В детсадах и школах учить детей, как правильно вести себя на улице", - подчеркнул он.

В то же время участники форума выражают обеспокоенность увеличением в 2017 году на 10,3% числа дорожно-транспортных происшествий, а также на 4% числа травмированных на дорогах Тюменской области.

Итогом работы форума стало обращение, в котором прописаны меры по безопасности дорожного движения. Также участники внесли конкретные предложения по совершенствованию работы транспорта.

Форум завершили акцией "Я – за безопасные дороги" на площади у Тюменской областной думы и автопробегом по центру Тюмени.

Лина Орлова