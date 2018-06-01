Тюменские депутаты призвали водителей к правильному вождению
Количество дорожных происшествий в Тюменской области, возникших в результате не трезвого вождения, снизилось на 30% с января по апрель 2018 года.
Позитивную статистику озвучили участники седьмого областного форума "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни", который прошел в Тюменской областной думе 31 мая. В нем приняли участие представители исполнительной власти, сотрудники ГИБДД, общественники, депутаты областного парламента.
Над повышением безопасности движения на дорогах региона надо работать комплексно и сообща, констатировали участники форума. О важности темы сказал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он остановился на ряде ключевых моментов и достижений по улучшению безопасности на дорогах. В качестве примера вице-губернатор привел инициативу тюменцев по установке на автобусах проблесковых маячков для перевозки детей. Предложение было поддержано на федеральном уровне и внедрено в общероссийскую практику.
"Обеспечение безопасности дорожного движения в России является вопросом государственной важности и находится на постоянном контроле всех уровней управления", - подчеркнул председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, открывая форум.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин на последнем послании Федеральному Собранию подчеркнул, что наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результаты дорожных происшествий. На федеральном уровне разработан пакет нормативных документов, направленных на решение этой задачи. Прежде всего, это утвержденная правительством Стратегия безопасности дорожного движения в России на 2018-2024 годы", - сказал Сергей Корепанов.
В качестве целевого ориентира на 2024 год Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы устанавливается показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тыс. населения.
Участники форума оценили реализацию в регионе государственных программ "Повышение безопасности дорожного движения" и "Развитие транспортной инфраструктуры". Они сделали вывод, что успешная реализация этих программ способствовала сокращению смертельных исходов в ДТП на дорогах региона. Так, за первые три месяца 2018 года на 30% по сравнению с аналогичным показателем за тот же период 2017 года сократилось число погибших участников дорожного движения.
На реализацию указанных государственных программ в 2017 году было направлено более 15 млрд рублей. В регионе строятся новые автодороги и мосты, улучшается качество производимых работ. В результате взвешенной и целенаправленной политики в сфере дорожного хозяйства Тюменская область регулярно входит в число лидеров по качеству дорог, а город Тюмень второй год подряд занимает первое место в независимых рейтингах по состоянию дорожной инфраструктуры.
Положительной динамики удалось достичь благодаря усилиям всех ветвей власти, общественности, сотрудников ГИБДД. Проводились регулярные акции, проверки, профилактические мероприятия. Подспорьем в наведении порядка стали камеры видеонаблюдения, которые установлены на всех крупных перекрестках и дорогах. С января по март 2018 года автоматическими системами зафиксировано более 173 тыс. нарушений ПДД.
"Нам всем удалось снизить количество ДТП, спасти жизни и здоровье земляков, транзитных водителей и пассажиров. В 2018 году обстановка стабилизировалась. Это позитивная тенденция. Но при этом, работы еще много", - отметил начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев.
Специальные занятия, конкурсы, встречи с инспекторами, раздача значков, жилетов, листовок и другие формы работы активно применяются в Тюменской области. Это направление нужно усилить, считает руководитель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов. "Форум проходит накануне Дня защиты детей, и мы привлекаем внимание всех к этой проблеме. Не должно быть смертей на дорогах, особенно детских. Надо больше внимания уделять воспитанию подрастающего поколения. В детсадах и школах учить детей, как правильно вести себя на улице", - подчеркнул он.
В то же время участники форума выражают обеспокоенность увеличением в 2017 году на 10,3% числа дорожно-транспортных происшествий, а также на 4% числа травмированных на дорогах Тюменской области.
Итогом работы форума стало обращение, в котором прописаны меры по безопасности дорожного движения. Также участники внесли конкретные предложения по совершенствованию работы транспорта.
Форум завершили акцией "Я – за безопасные дороги" на площади у Тюменской областной думы и автопробегом по центру Тюмени.
Лина Орлова