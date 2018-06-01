Тюменцы очистили от мусора территорию Цыганского озера
Пятнадцать мешков мусора вывезли инициативные тюменцы после организованной уборки озера Цыганское. Привести в порядок прибрежную территорию водоема в дождливый вечер 31 мая пришли неравнодушные жители ближайших микрорайонов.
По словам организатора мероприятия, депутата Тюменской гордумы Романа Чуйко, одна из задач экологической акции - привлечь внимание власти и жителей города к природному объекту.
"Вопрос этот неоднократно поднимали жители ближайших микрорайонов. Но многие не знают о том, что озеро Цыганское это федеральная собственность. Уже есть практика перевода подобных объектов в региональную, а затем в муниципальную собственность. Наша задача – как раз привлечь внимание к проблеме, поспособствовать тому, чтобы в будущем Цыганское озеро стало одним из любимых место отдыха тюменцев", - рассказал он.
Пока на берегу озера проводить время семьей проблематично. Отдыхают здесь чаще шумные компании, которые оставляют после себя мусор. В ходе уборки инициативные тюменцы собирали пластиковые бутылки, стекла, строительные и бытовые отходы.
Роман Чуйко уточнил, что для уборки был выбран самый загрязненный участок. Остальную часть озера периодически приводят в порядок жильцы расположенных вблизи домов.
"Я живу недалеко и неприятные запахи тут годами ходят, уже не говорю о том, что сюда страшно зайти. Поэтому появилась инициатива, погода нас не поддержала, но люди пришли, порядка десяти человек", - отметил он.
В целом же проблему парков Тюмени Роман Чуйко поднимал неоднократно. Так, после сбора предложений от граждан были внесены изменения в инфраструктуру Гилевской рощи, Затюменского парка и других мест отдыха. "Планирую продолжить эту деятельность, потому что в городе много мест, которые могут быть обустроены для людей и приносить пользу", - добавил депутат.
3 июня с 8 до 20 часов в Тюмени пройдет предварительное голосование "Единой России". В этот день жители областного центра выберут кандидатов от партии, которые представят ее на выборах в Тюменскую городскую думу 9 сентября.
Любовь Голышева