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Тюменцы очистили от мусора территорию Цыганского озера

Общество, 12:05 01 июня 2018

Уборка территории Цыганского озера. Фото "Единой России".

Пятнадцать мешков мусора вывезли инициативные тюменцы после организованной уборки озера Цыганское. Привести в порядок прибрежную территорию водоема в дождливый вечер 31 мая пришли неравнодушные жители ближайших микрорайонов.

По словам организатора мероприятия, депутата Тюменской гордумы Романа Чуйко, одна из задач экологической акции - привлечь внимание власти и жителей города к природному объекту.

"Вопрос этот неоднократно поднимали жители ближайших микрорайонов. Но многие не знают о том, что озеро Цыганское это федеральная собственность. Уже есть практика перевода подобных объектов в региональную, а затем в муниципальную собственность. Наша задача – как раз привлечь внимание к проблеме, поспособствовать тому, чтобы в будущем Цыганское озеро стало одним из любимых место отдыха тюменцев", - рассказал он.

Роман Чуйко. Фото ИА "Тюменская линия"

Пока на берегу озера проводить время семьей проблематично. Отдыхают здесь чаще шумные компании, которые оставляют после себя мусор. В ходе уборки инициативные тюменцы собирали пластиковые бутылки, стекла, строительные и бытовые отходы.

Роман Чуйко уточнил, что для уборки был выбран самый загрязненный участок. Остальную часть озера периодически приводят в порядок жильцы расположенных вблизи домов.

"Я живу недалеко и неприятные запахи тут годами ходят, уже не говорю о том, что сюда страшно зайти. Поэтому появилась инициатива, погода нас не поддержала, но люди пришли, порядка десяти человек", - отметил он.

В целом же проблему парков Тюмени Роман Чуйко поднимал неоднократно. Так, после сбора предложений от граждан были внесены изменения в инфраструктуру Гилевской рощи, Затюменского парка и других мест отдыха. "Планирую продолжить эту деятельность, потому что в городе много мест, которые могут быть обустроены для людей и приносить пользу", - добавил депутат.

3 июня с 8 до 20 часов в Тюмени пройдет предварительное голосование "Единой России". В этот день жители областного центра выберут кандидатов от партии, которые представят ее на выборах в Тюменскую городскую думу 9 сентября.

Любовь Голышева

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# Роман Чуйко , уборка мусора , экология

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