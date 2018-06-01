Тюменцы очистили от мусора территорию Цыганского озера

Уборка территории Цыганского озера. Фото "Единой России". Уборка территории Цыганского озера. Фото "Единой России".

Пятнадцать мешков мусора вывезли инициативные тюменцы после организованной уборки озера Цыганское. Привести в порядок прибрежную территорию водоема в дождливый вечер 31 мая пришли неравнодушные жители ближайших микрорайонов.

По словам организатора мероприятия, депутата Тюменской гордумы Романа Чуйко, одна из задач экологической акции - привлечь внимание власти и жителей города к природному объекту.

"Вопрос этот неоднократно поднимали жители ближайших микрорайонов. Но многие не знают о том, что озеро Цыганское это федеральная собственность. Уже есть практика перевода подобных объектов в региональную, а затем в муниципальную собственность. Наша задача – как раз привлечь внимание к проблеме, поспособствовать тому, чтобы в будущем Цыганское озеро стало одним из любимых место отдыха тюменцев", - рассказал он.

Роман Чуйко. Фото ИА "Тюменская линия" Роман Чуйко. Фото ИА "Тюменская линия"

Пока на берегу озера проводить время семьей проблематично. Отдыхают здесь чаще шумные компании, которые оставляют после себя мусор. В ходе уборки инициативные тюменцы собирали пластиковые бутылки, стекла, строительные и бытовые отходы.

Роман Чуйко уточнил, что для уборки был выбран самый загрязненный участок. Остальную часть озера периодически приводят в порядок жильцы расположенных вблизи домов.

"Я живу недалеко и неприятные запахи тут годами ходят, уже не говорю о том, что сюда страшно зайти. Поэтому появилась инициатива, погода нас не поддержала, но люди пришли, порядка десяти человек", - отметил он.

В целом же проблему парков Тюмени Роман Чуйко поднимал неоднократно. Так, после сбора предложений от граждан были внесены изменения в инфраструктуру Гилевской рощи, Затюменского парка и других мест отдыха. "Планирую продолжить эту деятельность, потому что в городе много мест, которые могут быть обустроены для людей и приносить пользу", - добавил депутат.

3 июня с 8 до 20 часов в Тюмени пройдет предварительное голосование "Единой России". В этот день жители областного центра выберут кандидатов от партии, которые представят ее на выборах в Тюменскую городскую думу 9 сентября.

Любовь Голышева