В Боровском водитель "Мицубиси" опрокинул машину в кювет и погиб

Фото Госавтоинспекции Тюменской области Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Семь дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 31 мая, в них один человек погиб, 11 ранены.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, трагедия случилась в садовом обществе "Луговое" в поселке Боровский. Здесь опрокинулся в кювет, наполненный водой, автомобиль "Мицубиси". 59-летний пассажир автомобиля погиб, 56-летний водитель иномарки в результате ДТП получил сотрясение головного мозга. Обстоятельства выясняются.

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