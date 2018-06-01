  • 1 июня 20181.06.2018пятница
  • USD62,0188
    EUR72,5806
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер западный

В Боровском водитель "Мицубиси" опрокинул машину в кювет и погиб

Происшествия, 10:27 01 июня 2018

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Семь дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 31 мая, в них один человек погиб, 11 ранены.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, трагедия случилась в садовом обществе "Луговое" в поселке Боровский. Здесь опрокинулся в кювет, наполненный водой, автомобиль "Мицубиси". 59-летний пассажир автомобиля погиб, 56-летний водитель иномарки в результате ДТП получил сотрясение головного мозга. Обстоятельства выясняются.

12-летнего школьника сбил автомобиль ВАЗ на пешеходном переходе на ул. Пархоменко, 116. За рулем автомобиля находился 70-летний водитель со стажем за рулем 54 года. Выясняется, почему пенсионер не предпринял меры безопасности, подъезжая к пешеходному переходу. У ребенка тяжелая травма – подозрение на перелом бедра, ушибы лица.

На Салаирском тракте из-за нарушения очередности проезда столкнулись "БМВ" и "КИА". В аварии пострадали 19-летний пассажир "КИА" получил травму головы и перелом бедра, у 18-летнего водителя этого автомобиля черепно-мозговая травма и травма кисти, 53-летний пассажир "Тойоты" получил ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 01.06.2018В Тобольске рабочий погиб при демонтаже теплотрассы
10:27 01.06.2018В Боровском водитель "Мицубиси" опрокинул машину в кювет и погиб
10:05 01.06.2018Двух человек спасли пожарные из горящего дома в Казанском районе
21:12 31.05.2018Лесные пожары в Тюменской области ликвидируют в течение суток