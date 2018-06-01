Текст Тотального диктанта вышел под обложкой романа "Дети мои"

Фото пресс-службы Тотального диктанта Фото пресс-службы Тотального диктанта

Роман "Дети мои" Гузели Яхниной вышел в издательстве "АСТ". Отрывки из этого произведения участники акции "Тотальный диктант" писали в 2018 году.

События романа разворачиваются в Поволжье в 1920–1930-е годы. Якоб Бах — российский немец, учитель в колонии Гнаденталь, давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность.

На сайте сети магазинов "Читай-город" книга в 496 страниц уже попала в раздел "Лучшие продажи". В отзывах книголюбы отмечают прекрасный литературный язык Яхиной, минимум диалогов и психологизм. "Это роман о любви к детям вообще, не обязательно своим, которая вечна и движет людьми, это чувство – основа основ, а все остальное теряет смысл. Пока существует эта любовь, у человечества есть будущее. В этом сходство нового романа с "Зулейхой", - пишет читательница Евгения Панова в социальной сети LiveLib.

Напомним, Гузель Яхина — самая яркая дебютантка в истории современной российской литературы, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна". Ее первый роман "Зулейха открывает глаза" стал бестселлером. Писательница рассказала, что письмо с приглашением стать автором получила ночью и сразу же ответила: "Да".

"Абсолютно новым опытом для меня стала работа над тестом для диктанта. Ювелирная работа – это самое подходящее сравнение, когда каждая орфограмма, каждый знак препинания рассматривается под филологическим микроскопом. Я поняла, что день диктанта – это лишь верхушка айсберга: огромная научная исследовательская работа происходит до и после", — поделилась она.

Дарья Казакова