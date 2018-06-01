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На Ямале из-за бурана не летают вертолеты

Общество, 12:38 01 июня 2018

фото ИА "Север-пресс"

Вертолет по маршруту Салехард - Лабытнанги не вылетел из-за непогоды. С утра 1 июня на Ямале установилась неблагоприятная погода. Осадки в виде мокрого снега и ветер порывами до 25 метров в секунду, сообщает правительство ЯНАО.

Воздушное судно находится на вертодроме в Лабытнанги в ожидании улучшения погодных условий для вылета. Также объявлены задержки на рейсах Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс Каменный и Салехард – Питляр – Мужи – Горки. Вылеты задерживаются по метеоусловиям в Салехарде. В аэропорту отмечают, что если погода не позволит обеспечить полеты, рейсы будут перенесены.

Дорожники округа перешли на усиленный режим работы. На загородные автомобильные трассы вышла спецтехника.

"Утром на загородные трассы вышли автомобили КДМ. Они заняты очисткой загородных трасс от переметов и снега. Также ведется обработка трасс противогололедными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам – это повороты, подъемы и спуски, подъезды к мостам. Призываем автомобилистов быть предельно осторожными, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, не превышать скорость", - отметил заместитель генерального директора АО "Ямалавтодор" Дмитрий Павлов.

Ситуация на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения находится на особом контроле дорожников. Дополнительная техника готова выйти на борьбу с метелью в случае необходимости.

На переправе через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево суда на воздушной подушке работают в штатном режиме.

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# буран , вертолеты , Ямал

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