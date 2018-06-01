День борьбы с меланомой: тюменцы смогут провериться бесплатно

фото департамента здравоохранения Тюменской области фото департамента здравоохранения Тюменской области

День борьбы с меланомой пройдет в поликлинике Медицинского города Тюмени (ул. Барнаульская, 32) 2 июня с 9 до 14 часов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Консультации и обследование проводятся бесплатно. Для этого нужно записаться на прием по телефону 39-33-33. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска, имеет предрасположенность к заболеванию, и тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

Профилактические обследования населения являются одним из основных путей ранней диагностики онкологических заболеваний и эффективного лечения пациентов. Среди пациентов, которым диагностированы злокачественные новообразования, около 40% находятся в трудоспособном возрасте.

В День борьбы с меланомой любой пациент может проверить свою кожу на наличие опухоли, а также получить консультацию у высококвалифицированных врачей-онкологов по поводу профилактики данного заболевания.