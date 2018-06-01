"Каждой птице – по домику" нарисовали тюменские школьники

Конкурс рисунков. Даша Карелина. Фото ИА "Тюменская линия" Конкурс рисунков. Даша Карелина. Фото ИА "Тюменская линия"

Школьники Рустам Нурисламов, Алсу Абдулова, Дарья Карелина стали победителями первого конкурса детских рисунков "Каждой птице – по домику", в котором приняли участие пять тюменских школ.

Конкурс посвятили Всемирному дню птиц, пояснили организаторы. Он собрал множество красивых рисунков. Выбрать победителей было непросто: экспертами выступили общественный совет при департаменте недропользования и экологии Тюменской области. Председатель совета Александр Чернышев пояснил, этот конкурс открытый, общегородской. На него откликнулись пока только опять школ - гимназии № 12 и 49, школы № 38, 72 и 45.

"Мы только рады, если к нему подключится больше участников. Эти мероприятия необходимы, чтобы дети понимали – природу нужно беречь. Это правильное мышление нужно формировать с детства. Мы зависимы от природы и природа зависит от нас – такой диалог с окружающим миром должен быть", - считает Александр Чернышев.

Победительница конкурса Даша Карелина совмещает учебу в школе № 49 с занятиями в художественной студии. Ей нравятся птички, поделилась девочка. "С дочкой рассуждали, что же нарисовать на конкурс. Мы любим птенчиков, поэтому решили нарисовать птицу с птенцами", - пояснила мама победительницы Марина Карелина.

Даша разделила победу с Рустамом Нурисламовым и Алсу Абдуловой. Лидеры не знают об особом сюрпризе – организаторы ведут переговоры с Москвой, чтобы победители тюменского конкурса представили работы на всероссийском творческом состязании. Второе место у Софии Жицкой, Марины Таичкиной и Александра Токарева. Дипломы за третье место вручили Кириллу Долгомирову, Марии Мальцевой, Медине Махмудовой. Работы участников конкурса представят в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram с названием "Общественный совет при департаменте недропользования и экологии Тюменской области".

Конкурс рисунков. Максим Ярцев. Фото ИА "Тюменская линия" Конкурс рисунков. Максим Ярцев. Фото ИА "Тюменская линия"

Все ребята торжественно прочли клятву эколенка, вступив в ряды хранителей природы социально-образовательного проекта "Эколята". Этому оказался рад учащийся гимназии № 49 Максим Ярцев. Мальчик занимается в художественной школе. Для конкурса он нарисовал картину, в которой представил мир без птиц: он будет серым, неказистым и беззвучным, считает Максим. Природа наполнена пением птиц, которое так нравится юному творцу. "Я люблю птиц – они красиво поют. Нужно вешать скворечники, кормить птичек, беречь их", - считает художник.

Александр Чернышев напомнил, конкурсу рисунков предшествовал конкурс скворечников, которые ребята развесили в скверах Комсомольский и Затюменский в апреле. В 2018 году общественный совет при департаменте недропользования и экологии Тюменской области запланировал большую промо-кампанию, чтобы воспитывать культуру бережного отношения к экологии.

Лина Орлова