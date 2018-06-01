"Каждой птице – по домику" нарисовали тюменские школьники
Школьники Рустам Нурисламов, Алсу Абдулова, Дарья Карелина стали победителями первого конкурса детских рисунков "Каждой птице – по домику", в котором приняли участие пять тюменских школ.
Конкурс посвятили Всемирному дню птиц, пояснили организаторы. Он собрал множество красивых рисунков. Выбрать победителей было непросто: экспертами выступили общественный совет при департаменте недропользования и экологии Тюменской области. Председатель совета Александр Чернышев пояснил, этот конкурс открытый, общегородской. На него откликнулись пока только опять школ - гимназии № 12 и 49, школы № 38, 72 и 45.
"Мы только рады, если к нему подключится больше участников. Эти мероприятия необходимы, чтобы дети понимали – природу нужно беречь. Это правильное мышление нужно формировать с детства. Мы зависимы от природы и природа зависит от нас – такой диалог с окружающим миром должен быть", - считает Александр Чернышев.
Победительница конкурса Даша Карелина совмещает учебу в школе № 49 с занятиями в художественной студии. Ей нравятся птички, поделилась девочка. "С дочкой рассуждали, что же нарисовать на конкурс. Мы любим птенчиков, поэтому решили нарисовать птицу с птенцами", - пояснила мама победительницы Марина Карелина.
Даша разделила победу с Рустамом Нурисламовым и Алсу Абдуловой. Лидеры не знают об особом сюрпризе – организаторы ведут переговоры с Москвой, чтобы победители тюменского конкурса представили работы на всероссийском творческом состязании. Второе место у Софии Жицкой, Марины Таичкиной и Александра Токарева. Дипломы за третье место вручили Кириллу Долгомирову, Марии Мальцевой, Медине Махмудовой. Работы участников конкурса представят в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram с названием "Общественный совет при департаменте недропользования и экологии Тюменской области".
Все ребята торжественно прочли клятву эколенка, вступив в ряды хранителей природы социально-образовательного проекта "Эколята". Этому оказался рад учащийся гимназии № 49 Максим Ярцев. Мальчик занимается в художественной школе. Для конкурса он нарисовал картину, в которой представил мир без птиц: он будет серым, неказистым и беззвучным, считает Максим. Природа наполнена пением птиц, которое так нравится юному творцу. "Я люблю птиц – они красиво поют. Нужно вешать скворечники, кормить птичек, беречь их", - считает художник.
Александр Чернышев напомнил, конкурсу рисунков предшествовал конкурс скворечников, которые ребята развесили в скверах Комсомольский и Затюменский в апреле. В 2018 году общественный совет при департаменте недропользования и экологии Тюменской области запланировал большую промо-кампанию, чтобы воспитывать культуру бережного отношения к экологии.
Лина Орлова