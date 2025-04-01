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Муниципальный этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0" продолжается в Голышманово

Общество, 19:12 25 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Муниципальный этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0" продолжается в Голышманово. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ученики школ округа и студенты Голышмановского агропедагогического колледжа проходят конкурсы политруков и военкоров, ищут "мины" и пробуют силы в роли операторов беспилотников.

"Здорово, что традиции возрождаются. Подобные соревнования проводились в годы моей учёбы в школе. Считаю, если не заниматься патриотическим воспитанием молодёжи, нельзя быть уверенным в будущем Отечества. Наши дети славные и должны следовать правильным ориентиром, а представители нашего поколения готовы в этом помочь", - поделился участник СВО Сергей.

Победители муниципального этапа игры "Зарница 2.0" станут известны 26 апреля. Они представят Голышмановский муниципальный округ на областных соревнованиях. Их проведение запланировано на конец мая.

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# Голышманово , зарница

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