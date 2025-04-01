Более 140 тыс. жителей Тюменской области пользуются приложением Госуслуги.Дом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 140 тыс. жителей Тюменской области пользуются приложением Госуслуги.Дом. При помощи этого сервиса передавать показания всех счётчиков может собственник, арендатор или близкий человек. Для последних двух можно настроить гостевой доступ, сообщает региональная Госжилинспекция.

С гостевым доступом также удобно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, писать обращения в управляющую компанию и другие службы, заказывать поверку счетчиков, смотреть отчеты по капитальному ремонту

При этом гость не сможет голосовать на общих собраниях, общаться в домовых чатах и страховать недвижимость.