Седьмой благотворительный проект "БлагоДарю" прошел в Тюмени

Фото мастерская хореографии VICTORY Фото мастерская хореографии VICTORY

Около тысячи тюменцев приняли участие в ежегодном благотворительном проекте "БлагоДарю" от театра танца Victory, который прошел в ДК "Нефтяник" 31 мая.

В холле гостей ждала выставка-ярмарка изделий ручной работы, приятные подарки, мастер-классы по плетению кольчужной цепочки, росписи деревянных игрушек и интерактивная программа для детей и их родителей.

В этом году зрителям была представлена хореографическая программа "Легенда о языке мира". Храбрец искал язык мира, что бы все люди могли понимать друг друга. Вместе с храбрецом зрители окунулись в атмосферу солнечной Армении, почувствовали жгучую Ирландию, увидели яркие краски Китая и Индии, посетили страстную Испанию. В конце своего пути храбрец сделал открытие, что если познать тайну танца, то можно понимать любой язык мира.

Как рассказала руководитель мастерской хореографии Victory, автор и создатель благотворительного проекта "БлагоДарю" Алена Зыкова, этот проект существует семь лет.

"Цель проекта – объединить общественность на решение социально значимых проблем и приобщить молодежь к занятию благотворительной деятельностью через искусство. Очень радует, что тюменцы и гости города поддерживают этот проект. Это значит, что люди не равнодушны и готовы помогать больным детям, проживающим на территории Тюменской области. Благодарю всех, что вы приходите и вносите свой вклад", - отметила она.

Вырученные от продажи билетов средства будут перечислены на помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями благотворительного проекта "Ключ к жизни". Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации, можно и прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.

По словам депутата Тюменской областной думы Глеба Трубина, проект замечательный. "Рад, что в Тюмени есть такие проекты. В этих танцах столько любви, нежности и чуткости. Танец — это проводник мира и культуры. Сам порывался пуститься в пляс. Особенно мое сердце покорили дети", - добавил он и вручил грамоты и подарки самым маленьким артистам.

На концерте присутствовали девять ребят из тюменского центра социальной помощи семье и детям "Мария" в возрасте от четырех до 12 лет. "Концерт очень понравился, особенно запомнился жгучий испанский танец. Я первый раз на таком концерте, с нетерпением буду ждать следующего года", - поделилась воспитанница центра Лера.

Ирина Шемякина