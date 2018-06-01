Воспитанница ишимской школы-интерната для глухих и слабослышащих отправится на соревнования в Абу-Даби

Фото школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Фото школы-интерната для глухих и слабослышащих детей

Учащиеся школы-интерната из Ишима вернулись с наградами с российских соревнований по теннису и легкой атлетике. Всероссийская спартакиада специальной олимпиады России по теннису и легкой атлетике проходила в Анапе. В спартакиаде приняли участие более 200 участников из 26 регионов Российской Федерации.

Тюменскую область на соревнованиях представили учащиеся Ишимской школы-интерната Антон Башкатов, Дарья Тенюнина и Константин Шляпин . В копилке ишимских спортсменов победы на разных дистанциях: Дарья Тенюнина - 1 место на дистанции 100 м, Константин Шляпин - 2 место на дистанции 400 м, Антон Башкатов – 3 место на дистанции 200 м.

Дарья Тенюнина по итогам жеребьевки вошла в состав сборной России для участия во Всемирных летних играх специальной олимпиады, которая будет проходить с 8 по 22 марта 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах (г. Абу-Даби).

Успехи своей ученицы учитель физкультуры школы-интерната Ольга Каткова объясняет ее целеустремленностью и упорством.

"Дарья сейчас учится в 9 классе, а заниматься она начала уже давно. Помимо занятий на уроках физкультуры в расписании Дарьи еще и тренировки три раза в неделю. Помимо легкой атлетики девушка увлекается еще и лыжным спортом, а также прекрасно рисует", - делится педагог.

Многие воспитанники школы-интерната активно занимаются спортом. В этом году ребята побывали на различных соревнованиях в пяти городах России.

Фото школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Фото школы-интерната для глухих и слабослышащих детей

Инна Кондрашкина