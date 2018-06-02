"Эйр Астана" соединяет Тюмень и Казахстан

Аэропорт Рощино. Фото ИА "Тюменская линия" Аэропорт Рощино. Фото ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания "Эйр Астана" открывает новое авиасообщение Тюмень - Астана со 2 июня 2018 года. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам на комфортабельном авиалайнере Embraer 190 с компоновкой мест 9/88 .

В понедельник рейс КС 143 из Астаны вылетает в 13 часов 30 минут, прилетает в Тюмень в 14 часов 10 минут. Обратный рейс КС 144 из Тюмени – в 15 часов 10 минут, прилет – в 17 часов 40 минут. В среду рейс из Астаны отправляется в 13 часов 10 минут, прибывает в Тюмень в 13 часов 50 минут. Обратно рейс начинается в 14 часов 50 и возвращается в Астану в 17 часов 20 минут. В субботу самолет из Астаны вылетает в 9 часов и прибывает в Тюмень в 9 часов 35 минут, обратно из Тюмени отправляется в 10 часов 35 минут и прилетает в Астану в 13 часов 10 минут (везде время местное).

Время в пути составит 1 час 30 минут. Стоимость перелета будет начинаться от 12 тыс. 619 рублей в эконом-классе в обе стороны со всеми сборами, кроме сервисного, в бизнес-классе – от 32 тыс. 119 рублей.

Новый рейс откроет тюменцам удобные стыковки по таким направлениям, как Франкфурт, Бангкок, Пекин, Баку, Ташкент, Бишкек, Тбилиси, Стамбул, Киев и другие. В случае продолжительных стыковок пассажирам будет доступна программа "Стоповер Холидейс", позволяющая всего за один доллар остановиться в гостинице на одну ночь, включая завтрак и трансфер в/из аэропорт (подробнее на сайте www.airastana.com раздел "Планирование").

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании airastana.com и через колл-центр +7 (7172) 584477.

"Эйр Астана" является совместным предприятием ФНБ "Самрук-Казына" (51%) и BAE Systems (49%). Авиакомпания приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот авиакомпании состоит из 32 самолетов западного производства Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, включая А320/А321neo и Embraer E190, сообщает пресс-служба компании.

Сергей Русанов