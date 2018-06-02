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По Ишиму в День защиты детей прошел "шагающий автобус"

Общество, 09:03 02 июня 2018

Фото УМВД России по Тюменской области

"Шагающий автобус" с юными велосипедистами в День защиты детей прошел по Ишиму. Возглавил его председатель Общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе Артем Елисеев, призвав велосипедистов к дорожной безопасности в дни летних каникул.

Артем Елисеев провел юных велосипедистов в светоотражающих жилетах и их родителей по пешеходному переходу, наглядно демонстрируя правила перехода проезжей части дороги для велосипедистов.

В преддверии активного велосезона сотрудники ГИБДД рассказали детям о требованиях правил дорожного движения к владельцам двухколесного транспорта, напомнив, что велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны передвигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Каждому участнику "шагающего автобуса" инспекторы вручили памятки для велосипедистов и раскраски по правилам дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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# велосипедисты , Ишим , правила дорожного движения , УМВД России по Тюменской области

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