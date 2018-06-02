Фильмы "Регион-Тюмень" взяли гран-при фестиваля "Православие и СМИ"

"Православие и СМИ". Фото Марии Гребенюк "Православие и СМИ". Фото Марии Гребенюк

Имена победителей назвали эксперты конкурса "Православие и СМИ" в завершении одноименного межрегионального фестиваля. Награждение состоялось в Свято-Знаменском Абалакском мужском монастыре 1 июня.

Как сообщается на сайте Тобольской епархии, в номинации "Телевидение: очерк, тематическая/цикловая программа" дипломом первой степени наградили канал "Ямал-регион" за программу "Клад в усадьбе" из цикла "Полярные истории". За цикл программ "Вторая половина" награду вручили телеканалу "Союз".

Спецприз вручили "Радио Вера Тюмень" за цикл просветительских программ. Первым местом наградили телеканал "Регион-Тюмень" за радиоспектакль по рассказу Петра Павловича Ершова "Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел". Гран-при досталось ГТРК "Регион-Тюмень" за фильмы "Аз есмь Александр Кокоринов" и "Не могу отказаться быть священником".

Корреспондент телеканала "Тобольское время" Мария Гребенюк заняла первое место в номинации "Телевизионный репортаж", в соцсетях тоболячка призналась, что это ее первая награда. "Моя первая профессиональная награда - первое место на межрегиональном фестивале "Православие и СМИ" в номинации "Телевизионные сюжеты". Спасибо команде "Тобольское время" за качественную работу! Мы молодцы", - прокомментировала свою победу Мария Гребенюк.

В номинации "Фоторепортаж" победу одержал автор Лавров Алексей из информационно-издательского центра "Трудовое знамя" (Сладковский район). В номинации сетевое издание за цикл материалов первое место присудили автору Елене Кухальской из "Парк 72".

В номинации "Публицистика" первое место присудили журналисту общественно-политической газеты "Красный Север" Алексею Снегиреву (город Салехард).

В номинации "Печатные СМИ" диплом первой степени получила газета "Тюменская область сегодня" за цикл публикаций о вере и милосердии, а также Татьяна Усольцева из информационно-издательского центра "Призыв" (село Юргинское).

Спецпризы вручили авторам издательского дома "Новый мир" Татьяне Маковеевой (г. Курган), информационно-издательского центра "Красная звезда" Анне Наумовой (с. Викулово), информационно-издательского центра "Ялуторовская жизнь" Павлу Белоглазову и газеты "Орехово-Зуевская правда" Вере Кузьминых за цикл "Возрождение святынь" (Московская область).

Напомним, в 2018 году межрегиональный фестиваль "Православие и СМИ" собрал около 120 участников из Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Хакасии и Подмосковья.

Лина Орлова