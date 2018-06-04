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Житель Вагайского района незаконно вырубил двадцать пять сосен

Происшествия, 12:42 04 июня 2018

Фото: прокуратура Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в незаконной рубке сосен, осудят в Вагайском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 61-летний жителя д. Лаймы вырубил 25 сосен в Ушаковском участковом лесничестве. При перевозке леса черного лесоруба остановили сотрудники ГИБДД.

Размер ущерба, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 290 тыс. рублей. Обвиняемый признал свою вину.

Материалы дела направлены в суд, мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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# Вагайский район , черный лесоруб

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