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Сильный ветер и мокрый снег вернулись на Ямал

Общество, 11:25 04 июня 2018

фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Сильный ветер порывами до 21 метра в секунду, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируют синоптики на Ямале 4 июня, сообщает управление МЧС по ЯНАО.

Спасатели обращают внимание ямальцев на то, что из-за непогоды возможны затруднения в работе всех видов транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах.

Автовладельцы должны учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Взрослым следует ограничить выход детей на улицу. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101".

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# непогода , осадки , сильный ветер , Ямал

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