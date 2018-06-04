Сильный ветер и мокрый снег вернулись на Ямал

фото ГУ МЧС России по ЯНАО фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Сильный ветер порывами до 21 метра в секунду, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируют синоптики на Ямале 4 июня, сообщает управление МЧС по ЯНАО.

Спасатели обращают внимание ямальцев на то, что из-за непогоды возможны затруднения в работе всех видов транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах.

Автовладельцы должны учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Взрослым следует ограничить выход детей на улицу. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101".