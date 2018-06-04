Туристов предупреждают о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

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60 детей госпитализированы, у 37 из них сальмонеллез подтвержден лабораторно во Фландрии, северная область Бельгии, сообщает Роспотребнадзор.

Причиной заражения, по предварительному заключению Агентства по здравоохранению и надзору Бельгии, являются инфицированные продукты питания. Власти рассматривают вспышку как значительную и считают, что количество зараженных детей может увеличиться, так как источник заражения и вектор распространения пока не установлены.

Приостановлена работа предприятия, которое производит и поставляет готовые к употреблению в пищу продукты для детских и учебных организаций. Проводится санитарная обработка производственных линий предприятия.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.