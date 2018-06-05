Как не попасть в аварию мотоциклистам и велосипедистам: советы ГИБДД

Фото velo-tmn.ru Фото velo-tmn.ru

С наступлением лета тюменцы активно пересаживаются на двухколесный транспорт. Велосипеды и мотоциклы стали неотъемлемой частью жизни как взрослых, так и юных любителей активного отдыха. Однако не всегда такие поездки безопасны, особенно если водители пренебрегают правилами дорожного движения.

Последствия аварий с участием мотоциклистов и велосипедистов обычно очень тяжелые. В 2018 году в Тюменской области произошло 18 ДТП с участием велосипедистов, травмы получили 18 человек. На аварии с участием мотоциклистов госавтоиспекторы выезжали 57 раз, погибли шесть человек, 59 были ранены. В 24 случаях виновниками ДТП становились мотоциклисты.

Фото ГИБДД по Тюменской области Фото ГИБДД по Тюменской области

Как не допустить опасных ситуаций и избежать тяжелых последствий, корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала начальник отдела пропаганды областного УГИБДД Анжела Борисова.

Статистика показывает, что допускают аварии как владельцы двухколесного транспорта, так и водители автомобилей. Среди основных причин – превышение скорости мотоциклистами и нарушение очередности проезда. Часто ДТП происходят из-за водителей авто, которые, совершая повороты, не убеждаются в том, что сзади едет мотоциклист. В сельской местности в аварии попадают люди на незарегистрированном транспорте, без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения.

Велосипедисты часто становятся участниками ДТП из-за пренебрежения правилами движения на пешеходных переходах. В числе причин также нарушение очередности переезда на перекрестке.

"На переходе велосипедист должен спешиться и перевести велосипед пешком, у нас очень многие игнорируют это правило. Взрослые подают детям плохой пример. Если в первый раз ребенок может медленно в сопровождении родителя проехать по переходу, то потом он промчится с большой скоростью и водитель авто просто физически не сумеет остановиться. Последствия таких столкновений, как правило, очень тяжелые", - рассказала Анжела Борисова.

Фото ГИБДД по Тюменской области Фото ГИБДД по Тюменской области

Она отметила, что Госавтоинспекция уделяет особое внимание профилактической работе с мотоциклистами. В селах с ними беседуют представители не только ГИБДД, но и тюменских байк-клубов. Такая совместная форма работы очень полезна и эффективна, особенно среди юных мотоциклистов. Ребятам разъясняют, почему важно иметь водительское удостоверение, каким должен быть транспорт, почему опасно выезжать на дорогу пьяным.

С наступлением лета в Тюмени и муниципальных образованиях проводятся мероприятия для детей, юные велосипедисты участвуют в тренингах, автоинспекторы выезжают в пришкольные и детские оздоровительные лагеря. Ребята рисуют схемы движения, тренируют навыки вождения на самокатах и велосипедах.

Фото ТГМЦ Фото ТГМЦ

Активизируется работа и на оживленных перекрестках городов. Инспекторы ДПС напоминают велосипедистам о правилах перехода, злостных нарушителей штрафуют. Напомним, размер штрафа за проезд по пешеходному переходу составляет 800 рублей.

Особое внимание уделяется профилактике детского дорожного травматизма. Анжела Борисова подчеркнула, что именно родители закладывают основы грамотного поведения на дороге, поэтому большая ответственность лежит и на них.

Специалисты подчеркивают, что выезжать на дорогу самостоятельно ребенок может, имея отличные навыки вождения. Несмотря на то, что с 14 лет разрешен выезд велосипедистов на дороги общего пользования, не нужно допускать туда своего ребенка. Велосипедная инфраструктура в Тюмени достаточно развита, при отсутствии дорожек велосипедист имеет право ехать по тротуару, не создавая помех пешеходам. "Детям нет места на дорогах общего пользования, пусть ездят в парках, скверах, по велодорожкам", - подчеркнула Анжела Борисова.

Опасными для детей могут быть и дворы. Зачастую водитель припаркованного автомобиля не видит велосипедиста, резко выезжает на дорогу и происходит столкновение. Внимательными должны быть владельцы как авто, таки и двухколесного транспорта.

С начала мотоциклетного сезона, особенно в городах, водители должны убеждаться в том, что рядом нет мотоциклиста. Почаще смотреть в зеркало заднего вида советуют автоинспекторы. Мотоциклистам же нужно помнить, что они одни из самых незащищенных участников дорожного движения и при ДТП именно водители мотоциклов получают тяжелые травмы.

Не стоит забывать и об использовании специальной защиты и шлема, светоотражающих элементов. Этим зачастую пренебрегают именно велосипедисты. Для мотоциклистов важны не только навыки вождения, но и наличие водительского удостоверения, знание правил дорожного движения.

Любовь Голышева