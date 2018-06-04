InnoWeek–2018: правительство Тюменской области поддержит лучшие IT-проекты

фото пресс-службы форума InnoWeek-2018 фото пресс-службы форума InnoWeek-2018

Правительство Тюменской области готово поддержать интересные IT-проекты, реализация которых улучшит жизнь людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на церемонии открытия форума InnoWeek–2018 в Тюменском технопарке.

"Впервые мы провели Неделю инноваций и форум InnoWeek в 2017 году. Ключевым событием тогда стала Всероссийская "Битва стартапов". На ней рассмотрели 250 проектов. Первый форум собрал предпринимателей из 60 городов России, а также из Беларуси, Латвии, Украины. Правительство Тюменской области выделило тогда на поддержку победителей "Битвы стартапов" 10 миллионов рублей. В этот раз мы также поддержим лучшие проекты. Есть очень интересные ребята - молодые, талантливые, амбициозные. Практическое применение их идей может значительно улучшить жизнь людей", - заявил временно исполняющий обязанности губернатора.

Однако, по мнению Александра Моора, деньги – не самое главное в таких событиях. Важно, что предпринимательское сообщество, эксперты и профессионалы из разных областей собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с прорывными технологиями и развитием экономики, отметил он.

"Сегодня цифровые технологии становятся важной частью нашей жизни. Программа форума полностью посвящена этой теме. Мы обсудим, как в России можно создавать международные IT-продукты, на открытых секциях затронем вопросы информационной безопасности и развития "Умных городов". "Битва стартапов" в этом году также будет напряженной. Здесь же пройдут образовательные мероприятия для стартапов и инвесторов", - рассказал врио главы региона.

По словам Александра Моора, России и ее регионам очень нужны свежие идеи и интересные проекты в сфере цифровых технологий.

"Мы готовы обсуждать такие идеи и помогать воплощать в жизнь. В 2017 году Тюменская область работала над тем, чтобы создать в благоприятные условия для развития рынка информационных технологий. Созданы благоприятные условия для IT-компаний, в том числе доступные и недорогие офисы, доступные кадры, комплексная налоговая и финансовая поддержка, доступный государственный и корпоративный заказ на IT-разработки, активное продвижение и поддержка сбыта IT–продукции. Мы хотим сформировать в нашем регионе новую активно растущую отрасль экономики", - подчеркнул врио губернатора.

Для этого, по словам Александра Моора, нужно сформировать гибкую нормативную базу и механизмы, стимулирующие внедрение цифровых технологий во все сферы жизни.

"Эта задача нам по силам, если власть, бизнес и общественность будут действовать сообща. Уверен, насыщенная программа форума станет полезной и интересной всем участникам. А совместная работа позволит найти верные решения для успешной реализации намеченных планов", - заявил Александр Моор.

Перед торжественным открытием форума врио главы региона осмотрел выставку инновационных разработок. В рамках InnoWeek–2018 Александр Моор подписал восемь соглашений о намерениях с крупными IT–компаниями. Кроме того, врио губернатора подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией по развитию информационных технологий Тюменской области.

Напомним, форум InnoWeek–2018 пройдет в Тюменском технопарке с 4 по 6 июня.

Евгений Бабенко