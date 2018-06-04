Руководители тюменских театров рассказали о планах на 2018 год

Тюменский драматический театр. Фото kudatumen.ru Тюменский драматический театр. Фото kudatumen.ru

Год театра в России будет способствовать тому, чтобы заявить о существующих проблемах и эффективно поработать над их решением. Об этом заявил председатель тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимир Орел.

"Председатели региональных отделений Союза театральных деятелей будут работать в тесной связке с руководителями местных театров. Совместными усилиями поработаем над актуальными вопросами", - цитирует его пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Напомним, что 28 апреля 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ "О проведении в Российской Федерации Года театра". Храмы Мельпомены в Тюмени каждый год стремятся показать что-то новое, стать еще интереснее зрителю и вовлечь общественность в культурную жизнь, а под эгидой тематического года мероприятия обещают быть еще насыщеннее, а премьеры – значимее.

Значение проведения Года театра в России для развития региональных театров отметил и директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев.

"Это усилит развитие театральной деятельности в России и в Тюменской области в том числе. Дополнительный толчок для того, чтобы становиться лучше, открывать новые форматы, общаться со зрителем и получать обратную связь. 2019 год, несомненно, принесет новые спектакли, проекты. Будем не только радовать тюменского зрителя, но и выступим с гастролями в других городах, что и для нас станет полезным опытом. Год обещает быть крайне насыщенным и интересным, обязательно будут сюрпризы", - поделился он.

Тюменский драматический театр из года в год продолжает удивлять своих зрителей. В 2017 году театр принял участие во Всероссийском театральном фестивале "Пять вечеров" им. Александра Володина, активно вел гастрольную деятельность: в Екатеринбурге и Ижевске было сыграно по пять спектаклей. Не обошлось и без премьер: семь новых спектаклей, из них два детских. Спектакль "С любимыми не расставайтесь" вошел в лонг-лист премии "Золотая маска".

2018 год для театра стал особенным, ведь он отпраздновал свое 160-летие. Тюменская драма открыла закулисье зрителям новым проектом "Театр изнутри", который пользуется огромной популярностью у зрителей. Каждый месяц проходит театральная гостиная "Кушать подано". На юбилейной неделе театр приехали поздравить ведущие театры Екатеринбурга, Челябинска и Кургана. Торжественные мероприятия "Три века за 160 лет" посетили гости из разных городов, а также актеры, режиссеры, которые раньше служили в ТБДТ. Зрителям рассказали историю театра за три века.

Директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников открыл секрет, что в 2019 году не просто будут представлены новые спектакли, но также будет расширена аудитория театра.

"В 2019 году нас ждут премьеры новых спектаклей, один из них будет посвящен юбилею Александра Сергеевича Пушкина и поставлен по произведению "Евгений Онегин. Постановка будет интересна старшим школьникам и даже студентам, таким образом мы привлечем в театр новую аудиторию, найдем отклик у подростков и молодежи", - подчеркнул Василий Пустыльников.

Для Тюменского театра кукол прошедший год также стал насыщенным в гастрольной деятельности. В рамках проекта "Театр на колесах" театр посетил с гастролями муниципальные районы юга Тюменской области. Театральные постановки посмотрели более 4 тыс. зрителей из 14 населенных пунктов. Кроме того, состоялись обменные гастроли Тюменского театра кукол и Омского государственного театра кукол, актера и маски "Арлекин" в рамках проекта "Большие гастроли для маленьких".

Напомним, указ "О проведении в Российской Федерации Года театра" был подписан после встречи Владимира Путина с главой Союза театральных деятелей, художественным руководителем театра Et Cetera Александром Калягиным, на которой обсуждались возможности поддержки театрального искусства. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.