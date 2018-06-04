Тюменский ученый внес предложения по укреплению института отцовства в России

Александр Чехонин/фото ТюмГУ Александр Чехонин/фото ТюмГУ

Взаимодействию отцов и детей в широкой социально-педагогической практике посвятил доклад доцент и докторант ТюмГУ Александр Чехонин на XV Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участников встречи объединила тема "Вектор десятилетия детства. Счастливые дети – счастливая страна". Тюменский ученый, недавно вошедший в состав исполнительного комитета, принял участие в диалоговой площадке участников Совета отцов при уполномоченном президенте РФ по правам ребенка.

По мнению Александра Чехонина, отцовство необходимо рассматривать системно, с опорой на научно-педагогическое знание и опыт. В частности, он предложил использовать разработанный им инструментарий оценки воспитательного потенциала отцовства при системной работе с мужской аудиторией в регионах.

Также докторант представил другие предложения по поддержке института отцовства в РФ. В их числе – создание современного кино, укрепляющего статус отцовства в конструктивном ключе и позитивной атрибутике, разработки принципов проведения отдельных просветительско-диалоговых мероприятий для женщин, посвященных осмыслению отцовского феномена.