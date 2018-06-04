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Родственники воздали почести красноармейцу, погибшему под Ржевом

Общество, 16:10 04 июня 2018

Фото областного поискового отряда

Церемония погребения останков солдата Красной армии Евграфа Ивановича Казакова, найденного тюменскими поисковиками, состоялась в Вологодской области.

Как сообщает областной поисковый центр, 31 мая в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области прошла церемония прощания с красноармейцем Евграфом Ивановичем Казаковым. Проводить в последний путь солдата на его малой родине собрались родственники, представители вологодского и тюменского поисковых отрядов, местные жители и представители местной власти.

Красноармеец Евграф Иванович Казаков 1901 года рождения, уроженец Вологодской области был призван Городецким РВК в 359 стрелковую дивизию. С 3 августа 1942 года числился убитым в Ржевском районе Калининской области. Останки бойца нашли и подняли сводный поисковый отряд Тюменской области при проведении полевых поисковых работ на территории Ржевского района Тверской области в апреле 2018 года. Личность красноармейца установлена по вкладышу в солдатском смертном медальоне.

Волонтеры Вологодского поискового отряда нашли родственников солдата. Семья выразила желание похоронить Евграфа Ивановича на малой родине. Спустя 76 лет солдат вернулся домой.

Фото областного поискового отряда Фото областного поискового отряда ﻿

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# Великая Отечественная война , поисковое движение

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