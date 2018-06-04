Родственники воздали почести красноармейцу, погибшему под Ржевом

Фото областного поискового отряда Фото областного поискового отряда

Церемония погребения останков солдата Красной армии Евграфа Ивановича Казакова, найденного тюменскими поисковиками, состоялась в Вологодской области.

Как сообщает областной поисковый центр, 31 мая в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области прошла церемония прощания с красноармейцем Евграфом Ивановичем Казаковым. Проводить в последний путь солдата на его малой родине собрались родственники, представители вологодского и тюменского поисковых отрядов, местные жители и представители местной власти.

Красноармеец Евграф Иванович Казаков 1901 года рождения, уроженец Вологодской области был призван Городецким РВК в 359 стрелковую дивизию. С 3 августа 1942 года числился убитым в Ржевском районе Калининской области. Останки бойца нашли и подняли сводный поисковый отряд Тюменской области при проведении полевых поисковых работ на территории Ржевского района Тверской области в апреле 2018 года. Личность красноармейца установлена по вкладышу в солдатском смертном медальоне.

Волонтеры Вологодского поискового отряда нашли родственников солдата. Семья выразила желание похоронить Евграфа Ивановича на малой родине. Спустя 76 лет солдат вернулся домой.