Тобольск ждет туристов на летние фестивали

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Многочисленные традиционные летние фестивали пройдут в Тобольске в этом году. "Абалакское поле", "Уха-царица", "Лето в Тобольском кремле" и, конечно, празднование Дня города оставят местным жителям и туристам яркие впечатления на долгую память. Подробнее о том, какие мероприятия пройдут в Тобольске этим летом, рассказали в "Агентстве туризма и продвижения Тюменской области".

Экстремальный забег "Стальной характер" состоится в тобольском туристическом комплексе "Абалак" 16 июня. Цель каждого участника – прохождение трассы, а не борьба и соревнование друг с другом. Как уверяют организаторы, препятствия сложны с психологической точки зрения, однако с помощью участников команды они проходятся относительно легко. Ознакомиться с программой забега и зарегистрироваться можно на сайте http://steelcharacter.ru/raspisanie/11847/.

IV фестиваль малых туристских городов России пройдет в Тобольске с 23 по 24 июня. Миссия фестиваля – создание позитивного образа российской провинции и продвижение современных подходов развития малых городов через историко-культурные ресурсы с использованием современных технологий в области культуры. В 2018 году в гости к тоболякам прибудут знаковые личности, новые имена из 13 малых туристских городов России – участников фестиваля. На фестивале будут работать пять тематических площадок: музыкальная, научно-познавательная, арт-площадка, литературно-театральная и гостеприимная площадка. Проект организован Ассоциацией малых туристских городов при поддержке Министерства культуры РФ. Подробности на сайте townfest.ru.

День города в Тобольске отметят 24 июня. Духовной столице Сибири исполнится 431 год. Основные мероприятия пройдут на Красной площади в Тобольске: шествия, концертная программа, различные площадки и городская ярмарка. Для жителей города танцоры исполнят аргентинское танго, споет хор, пройдут дегустации национальных блюд. И это только часть всех развлечений. Завершится праздник ярким двухуровневым салютом и лазерным шоу.

Фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" уже прогремел на всю Россию. Это излюбленное мероприятие любителей Средневековья, древнерусской истории и культуры. За последние девять лет на фестивале побывало свыше 110 тыс. туристов. Юбилейный десятый фестиваль "Абалакское поле" ждет гостей в Тобольске 7 и 8 июля. Новинкой мероприятия станет расширенная интерактивная программа: в историческом лагере появятся походная кузня и гончарная мастерская, монетный станок, пройдут мастер-классы по изготовлению предметов средневековья. Подробности на сайте http://www.abalak.su/pole.html.

Юбилейный фестиваль искусств "Лето в Тобольском кремле" пройдет в Тобольске 14 июля. Гала-концерт "Калинка-опера" с участием солистов Московского музыкального театра "Геликон-опера", хоровой капеллы тюменской филармонии и Тюменского филармонического оркестра начнется на площади у Тобольского кремля в 19 часов. Авторы программы "Калинка-опера" решили соединить богатство, красоту, живость и искренность русской народной музыки с блестящей вокальной техникой и феноменальным артистизмом геликоновцев. В программу концерта вошли любимые хиты – и "Вдоль по Питерской", и "Степь да степь кругом", и "Ах ты, душечка", и "Веники", и, конечно же, любимые "Очи черные" и "Подмосковные вечера". Не обошлось и без знаменитой "Калинки", давшей название программе. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте https://tgf.kto72.ru/events/gala-koncert-kalinka-opera/.

Ежегодный фестиваль "Уха-царица" пройдет в туристическом комплексе "Абалак" 18 августа. Здесь все желающие смогут попробовать ароматную уху, сваренную по старинным рецептам, побороться за звание лучшего рыболова Сибири, узнать секреты приготовления рыбы от лучших поваров и поучаствовать в семейных забавах и конкурсах. На живописном берегу Иртыша варят самую большую уху в Тюменской области – 500 литров (это 2,5 бочки), а потом угощают ей весь честной народ. Лучшие рестораторы региона соревнуются в приготовлении разнообразных видов ухи, салатов, котлет, расстегаев, пирогов из рыбы. Во время фестиваля проводятся конкурсы и мастер-классы. Для детей работает большая интерактивная зона. Подробности на сайте http://www.abalak.su/yha.html.

Узнать подробнее о самых интересных мероприятиях в Тобольске и Тюменской области можно на сайте https://visit-tyumen.ru/. А составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen.

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Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова. Больше новостей – на портале https://visittyumen.ru/.