Любители истории из трех стран вальсировали в музее-усадьбе Колокольникова

Фото Центра культуры и искусств "Акмея" Фото Центра культуры и искусств "Акмея"

40 человек из Тюменской области, Екатеринбурга, США и Франции собрал в областном центре бал "Тюменская знать", посвященный годовщине открытия железной дороги Екатеринбург - Тюмень в 1885 году. Мероприятие проходило в музее-усадьбе Колокольниковых.

Как рассказали организаторы, руководители Центра культуры и искусств "Акмея", подобные события в жизни города помогают изучать историю интерактивно.

"Только через вовлечение можно понять исторические аспекты прошлого. Когда участники бала все вместе отыгрывают тюменскую знать из прошлого, они оживляют людей, которые делали нашу с вами историю. Купцы, дворяне, мещане – все становятся реальными друг для друга. На этом балу особый шарм добавил тот факт, что путешественника Джорджа Кеннана с семьей, который действительно останавливался в Тюмени в 1885 году, отыгрывали иностранные гости, которые работают сейчас в нашем городе", - поделилась впечатлениями директор "Акмеи" Яна Малиновская.

Танцмейстер проекта Раиса Шабанова уверена: танцевальный формат позволяет придать общению легкость и динамику. Люди незаметно и с удовольствием учат и этикет, и манеры, быстрее узнают друг друга.

Организаторы выражают благодарность музейному комплексу имени И.Я. Словцова за предоставление помещения для бала. "Тюменская знать" - это уже второй подобный проект в Тюмени, начало было положено в январе благодаря грантовой поддержке департамента культуры Тюменской области. Учитывая интерес, который проявляют горожане к мероприятию, в планах организаторов провести третий бал в конце этого года, сделав его более масштабным, но не менее историчным.