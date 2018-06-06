Конкурс летних чтений стартует в Тюмени

Фото: Информационно-библиотечный центр Фото: Информационно-библиотечный центр

Открытие городского конкурса летнего чтения "Тюменское книжное лето" для ребят от 5 до 14 лет состоится в Тюмени у Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) 15 июня с 10 до 13 часов. Библиотечный проект, который продлится до начала нового учебного года, посвящен 55-летию регионального отделения Союза писателей России.

По информации Централизованной городской библиотечной системы, дети получат лифлеты, предназначенные для читателей трех возрастных категорий. Лифлеты содержат вопросы эрудит-анкеты, тесты и творческие задания, связанные с литературой нашего края.

В течение лета в библиотеках города будут оформлены книжно-иллюстративные выставки в помощь участникам конкурса, состоятся интересные встречи с тюменскими писателями, пройдут развлекательные мероприятия. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте МАУК "ЦГБС".

Конкурс летних чтений откроется концертно-развлекательной программой "По островам тюменских сказок". Юных читателей будут встречать две удивительные ростовые куклы "Тюменская книга" и "Пушкинская книга", с которыми каждый может сфотографироваться на память.

Гости мероприятия примут участие в "Большой игре", которая представляет собой состязательный маршрут с заданиями. Ребята получат возможность участия в розыгрыше подарков.

Приходите в ближайшую от вас библиотеку, получайте лифлет участника конкурса, отправляйтесь в увлекательное путешествие по литературе тюменского края, получайте призы!