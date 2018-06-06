В Ишиме пройдет квест "Бенефис Пушкина"

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Литературный квест "Бенефис Пушкина" пройдет в Ишимской библиотеке (ул. М. Горького, 122/1) 9 июня с 10 до 12 часов, сообщает Ишимская городская централизованная библиотечная система.

В рамках празднования дня рождения Александра Пушкина библиотекари предложат посетителям вспомнить творчество великого поэта и пройти увлекательный квест "Бенефис Пушкина".

Чтобы успешно завершить квест, необходимо вспомнить текст сказки "О рыбаке и рыбке", ответить на все вопросы Кота Ученого, нести морской дозор с Черномором и, конечно, правильно выполнить все задания хитрого Балды.

Участников квеста также ждет встреча и с другими героями сказок Александра Пушкина.