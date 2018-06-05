  • 5 июня 20185.06.2018вторник
  • USD61,9290
    EUR72,4384
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер южный

Руководитель направления разработки стал самой дорогой вакансией в мае

Общество, 12:38 05 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

От 170 тыс. рублей предлагали руководителю направления разработки в мае, сообщает служба исследований HeadHunter.

При этом размер средней предлагаемой заработной платы в Тюменской области за май составил 40 тыс. рублей. Больше всего вакансий с зарплатой от 70 тыс. рублей в мае наблюдались в сферах: "Продажи", "Строительство", "Транспорт", "Рабочий персонал", "Производство".

В Топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей Тюменской области вошли: "Продажи", 31% от общего рынка вакансий, "Строительство, недвижимость", 17%, "Рабочий персонал", 12%, "Производство", 11%, "IT, телеком", 8%.

По сравнению с 2017 годом число вакансий в Тюменской области в мае увеличилось на 82%, а конкурс на одно предложение составил шесть соискателей на место.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# HeadHunter , вакансия , зарплата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:38 05.06.2018Лопоухая собака ищет хозяина
14:27 05.06.2018Тюменских ребятишек ждут в "Музейляндии"
14:16 05.06.2018По "Императорскому маршруту" туристы отправятся уже в июле
14:05 05.06.2018Как не попасть в аварию мотоциклистам и велосипедистам: советы ГИБДД