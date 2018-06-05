Тюменских ребятишек ждут в "Музейляндии"

Фото Музейного комплекса имени Словцова Фото Музейного комплекса имени Словцова

Уличная игровая площадка "Музейляндия" появилась возле музейного комплекса им. И. Я. Словцова на ул. Советской в Тюмени с началом летних каникул.

Каждый день, кроме понедельника, с 12 до 14 часов маленьких тюменцев ждут танцевальные флешмобы, караоке, развлекательные программы, зажигательные шоу, уличные игры и многое другое. В июне каждый день будет тематическим - ребятам предложат порисовать на мольбертах, попеть в караоке, поучаствовать в фотосессии и запустить воздушных змеев.

План мероприятий детской уличной площадки "Музейляндия" можно увидеть по ссылке, сообщают в пресс-службе комплекса.