Университет Алабуга выберет среди тюменцев участников программы "100 лидеров"

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Бизнес-игру, которая является отборочным этапом в программу "100 лидеров", проведет Корпоративный университет Алабуга в Тюмени (ул. Ленина, 16) 8 июня, сообщает ТИУ.

У каждого из участников в возрасте от 18 до 26 лет есть шанс стать одним из победителей бизнес-игры или, как минимум, оценить свой потенциал управленца, ведь в рамках состязания задачей будет управлять крупной компанией, обойти конкурентов и выжить в сложной рыночной обстановке.

Осенью финалисты программы смогут приступить к работе на одном из крупных предприятий на территории ОЭЗ "Алабуга": Ford, Armstrong, Kastamonu, Rockwool, Росатом, Татнефть — это лишь малая часть компаний, для которых подбирают менеджеров в рамках программы трудоустройства "100 лидеров". Для регистрации и участия нужно перейти по ссылке.

Добавим, Корпоративный университет "Алабуга" — единственный в России профессиональный акселератор в сфере промышленного менеджмента.