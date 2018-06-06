Тюменских родителей приглашают на семинар по профилактике детских психоневрозов

Фото центра "Дзержинец" Фото центра "Дзержинец"

Бесплатный семинар о том, как предотвратить появление психосоматических заболеваний у детей, проведут для тюменских родителей в центре "Дзержинец". Участникам мероприятия также расскажут, что делать, если такие заболевания уже появились.

Семинар проводит опытный психолог центра, специалист по гештальт-подходу и телесноориентированной психотерапии Владимир Плетников.

Задать вопросы можно по телефонам: 8-982-911-18-95 (Владимир Плетников, ведущий семинара), 390-144 (психологическая служба центра "Дзержинец"). Желающих ждут 23 июня с 12 до 14 часов по адресу: ул. Орджоникидзе, 56/2, 4 этаж. Обязательна регистрация по ссылке.

Дарья Казакова