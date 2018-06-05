Тюменская область вошла в Топ-20 экологического рейтинга

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область улучшила свои позиции в экологическом рейтинге. Регион укрепился в Топ-20 регионов с благоприятной обстановкой, занимая 17 место. "Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации" по итогам весны 2018 года" опубликовала общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".

Для составления рейтинга активисты провели ряд экспедиций по различным регионам России. Цель, которых не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов.

Возглавляют экологический рейтинг России: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская область, Белгородская область, Мурманская область, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашская республика, Республика Коми.

Десятка "антилидеров" рейтинга по итогам весны 2018 года выглядит следующим образом. На последнем месте Свердловская область, далее, по мере возрастания рейтинга Челябинская область, Московская область, Иркутская область, Брянская область, Республика Бурятия, Нижегородская область, Красноярский край, Оренбургская область, Еврейская АО.