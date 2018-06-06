Алябьев, Менделеев, Перов, Ершов, Ремезов соберут АМПЕР fest в Тобольске
АМПЕР fest устроят на IV фестивале малых туристских городов России в Тобольске с 23 по 24 июня.
На площади Тобольского кремля будут работать пять тематических площадок: музыкальная, научно-познавательная, арт-площадка, литературно-театральная и гостеприимная площадка. Проект организован Ассоциацией малых туристских городов при поддержке Министерства культуры РФ.
Темой фестиваля в Тобольске стала "Большие люди в малых городах". Каждый город-участник представит своего знаменитого земляка, пояснила директор Ассоциации малых туристских городов Елена Канева. В 2018 году в гости к тоболякам прибудут знаковые личности, новые имена из 13 малых туристских городов России.
"Тобольск - самый плодовитый в этом отношении город. Там родились Алябьев, Менделеев, Перов, Ершов, Ремезов. Коллеги в Тобольске придумали интересный прием - присвоили эти известные имена фестивальным тематическим площадкам. Наши маленькие города - это не просто точка на карте, это города, которые внесли весомый вклад в историю страны, они причастны к великой культуре, великим открытиям. В малых городах родились знаменитые люди", - рассказала она.
Кульминацией будет костюмированное карнавальное шествие по центральной улице Тобольска, где каждый город красочно покажет знаменитых горожан, а после на центральной сцене пройдут презентации городов, сообщает 100dorog.ru. Подробности на официальном сайте фестиваля townfest.ru.
Дополним, 24 июня Тобольск отметит 431 день рождения. Основные мероприятия пройдут на Красной площади: шествия, концертная программа, городская ярмарка. Для жителей города танцоры исполнят аргентинское танго, споет хор, пройдут дегустации национальных блюд. Завершится праздник ярким двухуровневым салютом и лазерным шоу.
Подробнее о мероприятиях в Тобольске и Тюменской области можно узнать на сайте visit-tyumen.ru. Составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen – доступно для iOS и Android, сообщает Туристско-информационный центр Тюменской области.
Лина Орлова