Алябьев, Менделеев, Перов, Ершов, Ремезов соберут АМПЕР fest в Тобольске

IV фестиваль малых туристских городов России. Фото ИА "Тюменская линия" IV фестиваль малых туристских городов России. Фото ИА "Тюменская линия"

АМПЕР fest устроят на IV фестивале малых туристских городов России в Тобольске с 23 по 24 июня.

На площади Тобольского кремля будут работать пять тематических площадок: музыкальная, научно-познавательная, арт-площадка, литературно-театральная и гостеприимная площадка. Проект организован Ассоциацией малых туристских городов при поддержке Министерства культуры РФ.

Темой фестиваля в Тобольске стала "Большие люди в малых городах". Каждый город-участник представит своего знаменитого земляка, пояснила директор Ассоциации малых туристских городов Елена Канева. В 2018 году в гости к тоболякам прибудут знаковые личности, новые имена из 13 малых туристских городов России.

"Тобольск - самый плодовитый в этом отношении город. Там родились Алябьев, Менделеев, Перов, Ершов, Ремезов. Коллеги в Тобольске придумали интересный прием - присвоили эти известные имена фестивальным тематическим площадкам. Наши маленькие города - это не просто точка на карте, это города, которые внесли весомый вклад в историю страны, они причастны к великой культуре, великим открытиям. В малых городах родились знаменитые люди", - рассказала она.

Кульминацией будет костюмированное карнавальное шествие по центральной улице Тобольска, где каждый город красочно покажет знаменитых горожан, а после на центральной сцене пройдут презентации городов, сообщает 100dorog.ru. Подробности на официальном сайте фестиваля townfest.ru.

Дополним, 24 июня Тобольск отметит 431 день рождения. Основные мероприятия пройдут на Красной площади: шествия, концертная программа, городская ярмарка. Для жителей города танцоры исполнят аргентинское танго, споет хор, пройдут дегустации национальных блюд. Завершится праздник ярким двухуровневым салютом и лазерным шоу.

Подробнее о мероприятиях в Тобольске и Тюменской области можно узнать на сайте visit-tyumen.ru. Составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen – доступно для iOS и Android, сообщает Туристско-информационный центр Тюменской области.

Лина Орлова