  • 6 июня 20186.06.2018среда
  • USD61,9290
    EUR72,4384
  • В Тюмени 24..26 С 6 м/с ветер южный

Омич обманул тюменскую компанию на пятнадцать миллионов рублей

Происшествия, 14:27 06 июня 2018

sledcom.ru

Руководителя коммерческой организации, обвиняемого в хищении более 15 млн рублей, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, генеральный директор предприятия "ТараСпецТранс", зарегистрированного в Омской области, при исполнении обязательств по договору об оказании автотранспортных услуг для компании "Газпромнефть-Снабжение" в Тюмени намеренно завышал максимальную грузоподъемность своих транспортных средств.

Данные действия предприимчивый коммерсант совершал для увеличения прибыли своей организации, поскольку по условиям договора при перевозке груза массой не более половины максимально допустимой грузоподъемности транспортного средства плата за рейс значительно увеличивалась.

В результате неправомерных действий предпринимателя "Газпромнефть-Снабжение" за полтора года был причинен ущерб в сумме более 15 млн рублей. В ходе сверки оказанных услуг, проведенной "Газпромнефть-Снабжение", афера была выявлена. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник признал свою вину и, не дожидаясь решения суда, в полном объеме возместил организации причиненный ущерб.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 06.06.2018Омич обманул тюменскую компанию на пятнадцать миллионов рублей
13:32 06.06.2018Пьяный ямалец зарезал двоюродного брата
12:38 06.06.2018В Тюмени лжедиректор оформил на себя пять фирм
16:05 05.06.2018В Югре завершили расследование дела о поножовщине в школе