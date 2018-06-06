Омич обманул тюменскую компанию на пятнадцать миллионов рублей

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Руководителя коммерческой организации, обвиняемого в хищении более 15 млн рублей, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, генеральный директор предприятия "ТараСпецТранс", зарегистрированного в Омской области, при исполнении обязательств по договору об оказании автотранспортных услуг для компании "Газпромнефть-Снабжение" в Тюмени намеренно завышал максимальную грузоподъемность своих транспортных средств.

Данные действия предприимчивый коммерсант совершал для увеличения прибыли своей организации, поскольку по условиям договора при перевозке груза массой не более половины максимально допустимой грузоподъемности транспортного средства плата за рейс значительно увеличивалась.

В результате неправомерных действий предпринимателя "Газпромнефть-Снабжение" за полтора года был причинен ущерб в сумме более 15 млн рублей. В ходе сверки оказанных услуг, проведенной "Газпромнефть-Снабжение", афера была выявлена. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник признал свою вину и, не дожидаясь решения суда, в полном объеме возместил организации причиненный ущерб.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.